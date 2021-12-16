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Цена фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября превысила $1700 за тысячу кубов

Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1700 долларов за тысячу кубометров к концу торгов опустились до 1595 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ПРАЙМ
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 19:05 мск выросла до $1 705 за 1 тыс. куб. м, или €145,985 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).
ТАСС
Как следует из данных платформы GSA Platform, "Газпром" на аукционе в четверг не стал бронировать мощности газопровода Ямал - Европа на пятницу, 17 декабря.
ТАСС
Стоимость газа на форвардном рынке продолжает расти.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Цены фьючерсов на газ в Европе после $1700 к закрытию торгов опустились до $1595 за тысячу кубов
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Цена газа в Европе впервые за два месяца превысила 1700 долларов за тысячу кубометров
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Стоимость газа на европейской бирже ICE поднялась выше 1600 долларов за тысячу кубометров
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Цены фьючерсов на газ в Европе превысили $1700 за тысячу кубометров
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Цена газа в Европе поднялась выше $1 700 за 1 тыс. куб. м
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