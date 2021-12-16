Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 19:05 мск выросла до $1 705 за 1 тыс. куб. м, или €145,985 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).