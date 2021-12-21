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Цена фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила $2100 за тысячу кубометров

Двадцать первого декабря цена газа на бирже ICE превысила
 отметку в $2100 за 1000 кубометров.
Секрет фирмы
В моменте цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала €176,99 за МВт ч или $2068 за 1 тыс. кубометров.
Коммерсантъ
Рост произошел на фоне отказа «Газпрома» резервировать мощности для транзита газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию через Польшу на вторник.
OilCapital.ru
Эксперты связывают рост цен с рядом обстоятельств – низким уровнем газа в европейских подземных хранилищах, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на газ в Азии.
Smotrim.ru

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Цена газа в Европе за день снизилась на 8,5% после рекордного роста накануне
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Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов упали более чем на 8%, ниже $2000 за тысячу кубов
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Биржевая цена газа в Европе превысила рекордные 2200 долларов
Российская газета01:08
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 2000 долларов за тысячу кубов после падения
РИА Новости08:29
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