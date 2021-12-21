ПРАЙМЦена фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила $2100 за тысячу кубометровДвадцать первого декабря цена газа на бирже ICE превысила отметку в $2100 за 1000 кубометров.Секрет фирмыВ моменте цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала €176,99 за МВт ч или $2068 за 1 тыс. кубометров.КоммерсантъРост произошел на фоне отказа «Газпрома» резервировать мощности для транзита газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию через Польшу на вторник.OilCapital.ruЭксперты связывают рост цен с рядом обстоятельств – низким уровнем газа в европейских подземных хранилищах, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на газ в Азии.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналDaily MoscowПятый каналРЕН ТВМИР 24НТВТВ ЦентрДума ТВUmteh.comLife.ruНовостной фронтПрофильНародные новостиИзвестияТелеканал 360°InfinicaКомсомольская правдаРЕН ТВФАНЦентральная Служба НовостейГазета.RuЦарьградREGNUMВечерняя МоскваЭкономика сегодняЯмал-МедиаКП - БеларусьНовый ДеньПодробнее о событииЦена газа в Европе за день снизилась на 8,5% после рекордного роста наканунеТАСС12:35Цена газа в Европе вновь превысила $2 тысячиКоммерсантъ06:37Стоимость газа в Европе впервые достигла отметки $2194 за тысячу кубометровРБКвчера в 11:30Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов упали более чем на 8%, ниже $2000 за тысячу кубовПРАЙМ12:49Биржевая цена газа в Европе превысила рекордные 2200 долларовРоссийская газета01:08Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 2000 долларов за тысячу кубов после паденияРИА Новости08:29Газ в Европе подорожал до $1900/тыс. куб. м, достигнув нового рекордаИнтерфаксвчера в 06:31Показать ещёОценить2,9KПоделиться