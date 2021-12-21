Будьте в Плюсе

Цена фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила $2100 за тысячу кубометров

В моменте цена январского фьючерса на хабе TTF
 в Нидерландах достигала €176,99 за МВт ч или $2068 за 1 тыс. кубометров.
Коммерсантъ
Рост стоимости газа в Европе начался в декабре из-за падения уровня запасов энергоресурса в хранилищах.
Ivbg.ru
Рост произошел на фоне отказа «Газпрома» резервировать мощности для транзита газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию через Польшу на вторник.
OilCapital.ru
Цена на газ в Европе находится на рекордных уровнях с начала осени на фоне ряда факторов, в том числе низкой заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) в преддверии отопительного сезона и высокого спроса на СПГ в Азии.
OilCapital.ru

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