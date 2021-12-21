Цена на газ в Европе находится на рекордных уровнях с начала осени на фоне ряда факторов, в том числе низкой заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) в преддверии отопительного сезона и высокого спроса на СПГ в Азии.
Повышение ключевой ставки ЦБ неизбежно приведет к росту ставок по ипотечным кредитам до двухзначных значений — в таких прогнозах сошлись все опрошенные РБК Петербург застройщики, риелторы и эксперты по жилой недвижимости.
В обновлённой версии технического регламента на сезон 2022 года вновь увеличен минимальный вес машин – ещё на три килограмма по сравнению с прежним значением – до 795 кг без топлива и технических жидкостей.