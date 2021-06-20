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Цена газа «Газпрома» для КНР во II кв. впервые с начала поставок выросла

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Контракт на поставку российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" привязан к цене мазута и газойля с 9-месячным лагом, цена газа меняется поквартально. С начала поставок в конце 2019 года она только снижалась, следуя за нисходящим трендом котировок нефти.В источнике

С чего всё началось

Цена газа «Газпрома» для КНР во II кв. впервые с начала поставок выросла

Цена поставок российского газа в Китай во втором квартале 2021 года выросла впервые с начала поставок - до $148 за тысячу кубометров с $121 в первом квартале, следует из данных Генеральной администрации по таможне КНР.
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