Контракт на поставку российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" привязан к цене мазута и газойля с 9-месячным лагом, цена газа меняется поквартально. С начала поставок в конце 2019 года она только снижалась, следуя за нисходящим трендом котировок нефти.

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С чего всё началось Цена газа «Газпрома» для КНР во II кв. впервые с начала поставок выросла Цена поставок российского газа в Китай во втором квартале 2021 года выросла впервые с начала поставок - до $148 за тысячу кубометров с $121 в первом квартале, следует из данных Генеральной администрации по таможне КНР. Интерфакс 05:44