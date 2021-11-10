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Цена российского газа для Молдавии в декабре может снизиться до $430 за 1000 кубометров

Молдавии может не хватить средств для покрытия долгов перед "Газпромом", заявил в ходе брифинга глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
ПРАЙМ
«Молдавия на переговорах с «Газпромом» добилась самых выгодных условий контракта, которые возможны в нынешней ситуации.
RT на русском
По контракту, который Молдавия заключила в октябре, цена на газ в ноябре для республики составляет $450 за 1 тыс. куб. м.
ТАСС
Молдавские власти и «Газпром» 29 октября продлили контракт на поставку газа на пять лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.
Нефтегазовая вертикаль

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