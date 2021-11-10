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Цена газа для Молдавии в декабре может составить $430 за 1 тыс. куб. м

Молдавии может не хватить средств для покрытия долгов перед "Газпромом", заявил в ходе брифинга глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
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«Молдавия на переговорах с «Газпромом» добилась самых выгодных условий контракта, которые возможны в нынешней ситуации.
RT на русском
«После аудита мы согласуем план по реструктуризации долгов с «Газпромом». У нас есть конкретный план по выплате долга «Газпрому» в течение пяти лет, в том числе за счет внутренних резервов, которых может не хватить», - сказал Чебан.
Нефтегазовая вертикаль
Как заявлял вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну, "Молдовагаз" и "Газпром" в 2022 году подпишут соглашение о погашении в течение 5 лет долга за российский газ с учетом пени.
ПРАЙМ

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