«После аудита мы согласуем план по реструктуризации долгов с «Газпромом». У нас есть конкретный план по выплате долга «Газпрому» в течение пяти лет, в том числе за счет внутренних резервов, которых может не хватить», - сказал Чебан.
Следственные органы проводят проверку после инцидента в республике Коми с загоревшимся автомобилем, в котором находился ребенок, он получил ожоги и отравление угарным газом и был госпитализирован, сообщает республиканское СУСК РФ.
Речь идет о продукции компании "Юнион Тобакко Фэктори" стоимостью более миллиарда рублей, арестованной после предъявления налоговыми органами требований к компании на 1,9 млрд руб. Соответствующее решение принял арбитражный суд Калининградской области.