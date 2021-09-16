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Цена газа на рынке в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубов

Стоимость газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубических метров, ускорив падение до 7,5 процента, следует из данных торгов.
РИА Новости
Всего по итогам дня цена газа даже снизилась на 0,78%.
OilCapital.ru
В среду торги закрылись на уровне 796 долларов, а расчет составил 861 доллар.
РИА Новости
Стоимость топлива будет зависеть от ситуации на рынке газа в Азии, погоды в Европе и сроков пуска «Северного потока-2».
OilCapital.ru

С чего всё началось

Цена газа в Европе замедлила снижение и находится на уровне 835 долларов за тысячу кубов
Цена газа на фьючерсном рынке Европы в четверг замедлила темпы снижения с утренних 10% до 3%, сырье торгуется в районе 834,4 доллара за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости04:39

Подробнее о событии

Цена на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов
Парламентская газета07:56
Цена на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов
Общественная служба новостей06:50
Цена газа на рынке в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубов
РИА Новости07:00
Цена газа на фьючерсном рынке Европы опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров
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