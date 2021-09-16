Глава профсоюза «Альянс врачей» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева призвала не ассоциировать ее и ее организацию с основанным Алексеем Навальным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен).
Анализ уникальных спектральных «отпечатков пальцев» материала, окружающего молодые звезды, обнаружил «значительные резервуары» относительно сложных органических молекул, необходимых для формирования еще более сложных биологических молекул, на основе которых может зародиться жизнь, говорят исследователи.
Блумберг - Оппо, производитель смартфонов, урезает около 20 % персонала в ключевых командах программного обеспечения и устройств после того, как он объединил операции с филиалом OnePlus, первой крупной консолидацией в китайской мобильной промышленности, борющейся с нехваткой чипов и экономическими шоками, вызванными ковидом.