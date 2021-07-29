Комсомольская правдаЦена газа на спотовом рынке Европы побила рекорд, превысив 480 долларовСпотовая цена газа в Европе установила очередной рекорд с марта 2018 года.Комсомольская правдаПричинами скачка цен являются новое подорожание сжиженного природного газа (СПГ) в Азии, низкий уровень запасов в хранилищах Европы и снижающиеся поставки СПГ.News.ruВ частности, спотовые цены побили исторический рекорд на хабе TTF в Нидерландах, где стоимость тысячи кубометров за день выросла на 5 процентов и составила 484 доллара.Lenta.ruВ то же время наблюдается подорожание СПГ в Азии.Lenta.ruЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаРидусФАНLife.ruТелеканал 360°С чего всё началосьЦены в Европе взлетели до $500 за 1 тыс. кубометровНежелание «Газпрома» увеличивать поставки газа через Украину спровоцировало рост цен в Европе до небывалых максимумов. Спотовые котировки и фьючерсы приблизились к отметке в $500 за 1 тыс. кубометров.Коммерсантъвчера в 16:04Подробнее о событииЦена газа на спотовом рынке Европы побила рекорд, превысив 480 долларовКомсомольская правда20:01Газ в Европе рекордно подорожалLenta.ru19:36Цена газа в Европе за день подорожала на 5%ПРАЙМ17:53Спотовая цена газа в Европе продолжила бить рекордыВзгляд.ру17:59Цены в Европе взлетели до $500 за 1 тыс. кубометровКоммерсантъвчера в 16:04Цены на газ в Европе обновили рекордные пики: не хватает времени, чтобы пополнить запасы к зимеProfinance.ruвчера в 15:19Спотовая цена газа в Европе установила очередной рекордИнтерфаксвчера в 13:58Показать ещёОценить54Поделиться