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Экономика

Цена газа на спотовом рынке Европы побила рекорд, превысив 480 долларов

Спотовая цена газа в Европе установила очередной рекорд с марта 2018 года.
Комсомольская правда
Причинами скачка цен являются новое подорожание сжиженного природного газа (СПГ) в Азии, низкий уровень запасов в хранилищах Европы и снижающиеся поставки СПГ.
News.ru
В частности, спотовые цены побили исторический рекорд на хабе TTF в Нидерландах, где стоимость тысячи кубометров за день выросла на 5 процентов и составила 484 доллара.
Lenta.ru
В то же время наблюдается подорожание СПГ в Азии.
Lenta.ru

С чего всё началось

Цены в Европе взлетели до $500 за 1 тыс. кубометров

Нежелание «Газпрома» увеличивать поставки газа через Украину спровоцировало рост цен в Европе до небывалых максимумов. Спотовые котировки и фьючерсы приблизились к отметке в $500 за 1 тыс. кубометров.
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