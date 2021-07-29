Нежелание «Газпрома» увеличивать поставки газа через Украину спровоцировало рост цен в Европе до небывалых максимумов. Спотовые котировки и фьючерсы приблизились к отметке в $500 за 1 тыс. кубометров.

Коммерсантъ вчера в 16:04