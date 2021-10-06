Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратит работу с военнослужащими в связи с появлением приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) о списке данных, сбор которых может быть угрозой национальной безопасности страны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в минувшую пятницу, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.
Молдавское газораспределительное предприятие «Молдовагаз» призвало снизить потребление из-за дефицита законтрактованных объемов газа, что объясняется запоздалым заключением договора с Газпромом, сообщает пресс-служба компании.