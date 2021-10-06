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Цена газа на закрытии торгов в Европе упала в 1,5 раза от максимума

Стоимость газа на закрытии торгов на бирже ICE опустилась ниже $1250 за тыс. куб. м, что в 1,5 раза ниже достигнутого в среду исторического максимума - $1920 за тыс. куб. м, следует из данных биржи.
ТАСС
Только утром цена ноябрьского фьючерса перевалила за $1500 за тысячу кубометров.
Интерфакс
В связи с продолжающимся ростом цен Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция призвали расследовать «функционирование европейского рынка газа».
Коммерсантъ
Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
РИА Новости

С чего всё началось

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября вновь достигла исторического рекорда -- $1900 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE
).

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