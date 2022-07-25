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Цена газа подскочила на 4% на сообщении об остановке еще одной турбины «Северного потока»

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже подскочила на 4,2% на фоне сообщения об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя для "Северного потока".
ТАСС
По сообщению компании, еще одна газовая турбина, имеющая решающее значение для снабжения потребителей газом, подлежит техническому обслуживанию и будет выведена из эксплуатации.
Profinance.ru
Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1 858 за 1 тыс. куб. м, или €175,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
ТАСС
Несмотря на суматоху с турбинами, Россия «не заинтересована» в полном прекращении поставок газа в Европу, заявил ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Profinance.ru

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Цена газа в Европе выросла на 9% на фоне нового ограничения поставок из России
Forbes11:13
Цена газа подскочила на 4% на сообщении об остановке еще одной турбины «Северного потока»
ТАСС11:05
Цена на газ в Европе взлетела выше $1850 после остановки еще одной турбины «Северного потока»
Газета.Ru10:58
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