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По «Северному потоку — 2» в 2021 году могут поставить 5,6 млрд куб. м газа

Цены на газ в Европе на форвардном рынке кратковременно снижались на десять процентов из-за ложных сообщений о старте поставок топлива по газопроводу "Северный поток — 2".
РИА Новости
В данных германского газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от «Северного потока-2» EUGAL, появилась информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали — Libmin II.
OilCapital.ru
«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м. газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Профиль
К полуночи стоимость газа в Европе немного отыграла падение и выросла до около $537 за тыс. кубометров.
Агентство нефтегазовой информации

С чего всё началось

Однако цена газа в Европе успела значительно снизиться: сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обрушился с $ 570 до $ 515 за тысячу кубометров, передаёт
 "Интерфакс".

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