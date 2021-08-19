В данных германского газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от «Северного потока-2» EUGAL, появилась информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали — Libmin II.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у пивоваренных компаний информацию о формировании цены и намерена изучить, есть ли на рынке признаки демпинга, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников отрасли.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы украинского государства, которая теперь предусматривает переговоры лидеров государств с глазу на глаз.