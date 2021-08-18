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Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»

Цена газа в Европе вечером в среду рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока 2".
Интерфакс
Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт - сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обрушился с $570 до $515 за тысячу кубометров.
Финмаркет
Позднее цена восстановилась до примерно $550.
Финмаркет
Сейчас данные Gascade снова показывают отсутствие прокачки.
Lenta.ru

С чего всё началось

Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»
Цена газа в Европе вечером в среду рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока 2".
Интерфакс11:39

Подробнее о событии

Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока — 2»
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