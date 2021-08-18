Игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине

Национальная хоккейная лига (НХЛ) подписала соглашение с профсоюзом игроком, по которому предусмотрено участие хоккеистов в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году и Милане в 2026 году.