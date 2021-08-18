ИнтерфаксЦена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»Цена газа в Европе вечером в среду рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока 2".ИнтерфаксБлижайший к спотовым котировкам срочный контракт - сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обрушился с $570 до $515 за тысячу кубометров.ФинмаркетПозднее цена восстановилась до примерно $550.ФинмаркетСейчас данные Gascade снова показывают отсутствие прокачки.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаТелеканал 360°С чего всё началосьЦена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»Цена газа в Европе вечером в среду рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока 2".Интерфакс11:39Подробнее о событииЦена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока — 2»Компания12:25Стоимость газа в Европе упала на 10 процентов из-за ошибочных сведенийLenta.ru12:11Цены на газ в Европе падали на 10% на неверных данных о поставках по «Северному потоку-2»ПРАЙМ12:04Цена на газ в Европе падала почти на 10%, но отыграла снижениеТАСС12:09Цена газа в Европе обрушилась на фоне ложных новостей о старте «Северного потока-2»Smotrim.ru11:53Цены на газ в Европе потеряли 10% после фейка о запуске «Северного потока — 2»Телеканал 360°11:49Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»Интерфакс11:39Показать ещёОценить41Поделиться