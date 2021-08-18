ИнтерфаксЦена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»Представитель Gascade оперативно опроверг эти данные агентству Bloomberg, сказав, что это ошибочная информация. Одновременно с появлением этих данных Gascade цена газа на европейском рынке заметно снизилась.В источникеКапитал страныКапитал страныРБКИзвестияLife.ruИА Красная ВеснаЭкономика сегодняВечерняя МоскваПрофильПолитическая ЭкспертизаРидусПолитика СегодняНовый ДеньRT на русскомГазета.RuПолитРоссияТелеканал 360°ФАНС чего всё началосьЦена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»Цена газа в Европе вечером в среду рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока 2".Интерфакс11:39Подробнее о событииЦена на газ в Европе упала после данных о поставках через Nord Stream 2РБК14:22Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»Интерфакс11:39Цена на газ в Европе снижалась почти на 10% на фоне опубликованных ошибочных данныхRT на русском12:48Стоимость газа в Европе упала на 10 процентов из-за ошибочных сведенийLenta.ru12:11Цена на газ в Европе падала почти на 10%, но отыграла снижениеТАСС12:09Цены на газ в Европе падали на 10% на неверных данных о поставках по «Северному потоку-2»ПРАЙМ12:04Цены на газ в Европе упали на 10 процентов на неверных данных о поставках из «Северного потока — 2»РИА Новости13:20Показать ещёОценить364Поделиться