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Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»

Представитель Gascade оперативно опроверг эти данные агентству Bloomberg, сказав, что это ошибочная информация. Одновременно с появлением этих данных Gascade цена газа на европейском рынке заметно снизилась.В источнике

С чего всё началось

Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»
Цена газа в Европе вечером в среду рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока 2".
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