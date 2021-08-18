Представитель Gascade оперативно опроверг эти данные агентству Bloomberg, сказав, что это ошибочная информация. Одновременно с появлением этих данных Gascade цена газа на европейском рынке заметно снизилась.

Капитал страны Капитал страны РБК Известия Life.ru ИА Красная Весна Экономика сегодня Вечерняя Москва Профиль Политическая Экспертиза Ридус Политика Сегодня Новый День RT на русском Газета.Ru ПолитРоссия Телеканал 360° ФАН

С чего всё началось Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2» Цена газа в Европе вечером в среду рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока 2". Интерфакс 11:39