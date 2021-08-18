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Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»

Цена газа в Европе вечером в среду рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока 2".
Интерфакс
По данным лондонской биржи ICE, падение началось примерно в 15:00 мск и продолжалось около двух с половиной часов.
РИА Новости
В данных германского газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL, появилась информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали - Libmin II.
Финмаркет
Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт - сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обрушился с $570 до $515 за тысячу кубометров.
Финмаркет

С чего всё началось

Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»
Цена газа в Европе вечером в среду рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока 2".
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Подробнее о событии

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