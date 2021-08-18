Президент Афганистана: Меня вынудили покинуть страну

Президент Афганистана Ашраф Гани, который сбежал из страны, в своем видеообращении заявил, что находится в ОАЭ, а слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными.