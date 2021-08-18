ИнтерфаксЦена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»Цена газа в Европе вечером в среду рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока 2".ИнтерфаксПо данным лондонской биржи ICE, падение началось примерно в 15:00 мск и продолжалось около двух с половиной часов.РИА НовостиВ данных германского газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL, появилась информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали - Libmin II.ФинмаркетБлижайший к спотовым котировкам срочный контракт - сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обрушился с $570 до $515 за тысячу кубометров.ФинмаркетЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияLife.ruИА Красная ВеснаЭкономика сегодняВечерняя МоскваПолитическая ЭкспертизаРидусНародные новостиПолитика СегодняНовый ДеньRT на русскомГазета.RuПолитРоссияТелеканал 360°ФАНС чего всё началосьЦена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»Цена газа в Европе вечером в среду рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока 2".Интерфакс11:39Подробнее о событииЦена на газ в Европе падала на 10% из-за ложных данных о начале работы «Северного потока-2»Коммерсантъ13:30Цена на газ в Европе упала после данных о поставках через Nord Stream 2РБК13:14Цены на газ в Европе падали на 10% на неверных данных о поставках по «Северному потоку-2»ПРАЙМ12:04Стоимость газа в Европе упала на 10 процентов из-за ошибочных сведенийLenta.ru12:11Цена на газ в Европе падала почти на 10%, но отыграла снижениеТАСС12:09Цена на газ в Европе снижалась почти на 10% на фоне опубликованных ошибочных данныхRT на русском12:48Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»Интерфакс11:39Показать ещёОценить243Поделиться