ИнтерфаксЦена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»Цена газа в Европе вечером в среду рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока 2".ИнтерфаксВ данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL, появилась информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали - Libmin II.Интерфакс«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Коммерсантъ16 августа цена за газ в Европе достигла 580 долларов за 1 тысячу кубометров.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьiReactoriReactorКапитал страныРБКИзвестияLife.ruИА Красная ВеснаЭкономика сегодняВечерняя МоскваПрофильПолитическая ЭкспертизаРидусСлово и ДелоНовый ДеньRT на русскомNewInformС чего всё началосьЦена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»Цена газа в Европе вечером в среду рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока 2".Интерфаксвчера в 11:39Подробнее о событииЦена на газ в Европе упала после данных о поставках через Nord Stream 2РБКвчера в 14:22Цены на газ в Европе упали на 10 процентов на неверных данных о поставках из «Северного потока — 2»РИА Новостивчера в 13:20Цены на газ в Европе падали на 10% на неверных данных о поставках по «Северному потоку-2»ПРАЙМвчера в 12:04Стоимость газа в Европе упала на 10 процентов из-за ошибочных сведенийLenta.ruвчера в 12:11Цена на газ в Европе падала почти на 10%, но отыграла снижениеТАССвчера в 12:09Цена на газ в Европе снижалась почти на 10% на фоне опубликованных ошибочных данныхRT на русскомвчера в 12:48Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из «Северного потока 2»Интерфаксвчера в 11:39Показать ещёОценить453Поделиться