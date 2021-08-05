Октябрьский районный суд Краснодара признал виновным бывшего руководителя управления Росимущества в Краснодарском крае Андрея Краснова в превышении полномочий, его приговорили к восьми годам колонии общего режима, сообщили журналистам в управлении Генпрокуратуры России по ЮФО и СКФО.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) просила направить 500 наблюдателей на парламентские выборы в Россию, определив эту цифру по ряду факторов, в том числе с учетом размера страны, сообщил «РИА Новости» представитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Нэт Перри.
В Аксайском районе Ростовской области на трассе «М4-Дон» произошла авария с участием двух грузовых и семи легковых автомобилей, погибли четыре человека, передает «РБК-Ростов» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Оборудование для работы спутниковой связи предполагается разместить в космических аппаратах нового поколения американской навигационной системы GPS 3, которую в данный момент разрабатывает компания Lockheed Martin.