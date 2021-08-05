ОБСЕ пояснила, почему просила направить 500 наблюдателей на выборы в России

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) просила направить 500 наблюдателей на парламентские выборы в Россию, определив эту цифру по ряду факторов, в том числе с учетом размера страны, сообщил «РИА Новости» представитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Нэт Перри.