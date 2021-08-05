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Цена газа в Европе достигла $520 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе, на прошлой неделе штурмовавшая планку в полтысячи долларов за тысячу кубометров, после традиционной коррекции в выходные предпринимает рывок к новым уровням.
Интерфакс
В среднем за период с начала года контракт "на день вперед" на TTF стоит уже $301 за тысячу кубов.
Агентство нефтегазовой информации
Более 80% продаж Газпрома в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса - от месяца вперед до года вперед, сообщает Интерфакс.
Агентство нефтегазовой информации
В бюджет концерна на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов.
Агентство нефтегазовой информации

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Эксперт Fitch ожидает падения цен на газ в Европе почти втрое, но не в этом году

ПРАЙМ08:09

Цена газа в Европе достигла $520 за тысячу кубометров

Интерфаксвчера в 14:27
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