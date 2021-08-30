Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина, на старте US Open нанесла поражение канадке Ребекке Марино, занимающей 175-е место мирового рейтинга, - 6/2, 6/3.За 1 час 4 минуты матча Элина сделала два эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче.
Как считает гематолог Дэвид Уильямс (David Williams) из Бостонской детской больницы в штате Массачусетс, после смерти Джесси Джелсинджера некоторые специалисты стали считать, что применять генную терапию при серповидноклеточной анемии несколько преждевременно.