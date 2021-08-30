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Цена газа в Европе достигла рекордных $600 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив $600 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торгов.
Коммерсантъ
Цена газа на спотовом рынке Европы также демонстрирует рост.
Finam.Ru
К настоящему моменту цена несколько снизилась – до около 608,5 доллара за 1 тыс. кубометров, показав общий рост за день на 3,14%.
Взгляд.ру
По данным «Газпрома», за семь месяцев текущего года поставки российского природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» составили 33,7 млрд куб. м.
RT на русском

С чего всё началось

Стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF достигла отметки €49,26 за 1 тыс. кВт·ч, что эквивалентно $600 за 1 тыс. куб. м, следует
 из данных биржи ICE.

Подробнее о событии

Цена на газ в Европе достигла 610 долларов за 1 тыс. кубометров
Взгляд.рувчера в 12:36
Цена на газ в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров
Российская газетавчера в 13:34
Цена на газ в Европе превысила $600 за 1 тыс. кубометров перед отчетом «Газпрома»
ТАССвчера в 11:02
Цены на газ в Европе превысили рекордные $600 за 1 тыс. кубометров
РБКвчера в 12:17
Цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в $600 за тысячу кубометров
RT на русскомвчера в 11:13
Биржевая цена на газ в Европе впервые превысила 600 долларов за тысячу кубометров
РИА Новостивчера в 11:45
Цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в $598 за тысячу кубометров
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