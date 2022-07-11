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Цена газа в Европе на открытии торгов опустилась до $1600 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже упала почти на 12%.
Life.ru
По состоянию на 9:30 мск цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшалась с $1829,8 (расчетная цена на 8 июля) до $1620 за 1 тыс. куб. м, или €154,5 за МВт•ч.
Коммерсантъ
Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад.
ПРАЙМ
"Газпром" с 11 по 21 июля планирует остановить из-за планового техобслуживания газопровод "Северный поток".
РИА Новости

Подробнее о событии

Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов упала почти на 12%
Взгляд.ру02:51
Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов сократилась почти на 12%
Газета.Ru02:46
Цена газа в Европе на открытии торгов опустилась до $1600 за тысячу кубометров
Коммерсантъ02:17
Биржевая цена газа в Европе на открытии торгов снизилась почти на 12%
RT на русском02:34
Цена газа на открытии торгов Европе обвалилась почти на 12%
ТАСС02:31
Цены на газ в Европе теряют 8% и приближаются к $1600
ПРАЙМ02:20
Цена газа в Европе опустилась ниже $1750 за тысячу кубометров
REGNUM8 июля в 06:20

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