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Цена газа в Европе на открытии торгов росла до почти $950 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе на открытии торгов в пятницу увеличилась на более чем 5%, свидетельствуют данные биржи ICE.
ТАСС
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала $894,2 за 1 тыс. куб. м, или €66 за МВт⋅ч.
RT на русском
Цены фьючерсов растут на фоне снижения прокачки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию.
ПРАЙМ
"Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, завершив закачку в российские.
РИА Новости

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