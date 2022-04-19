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Цена газа в Европе опустилась ниже $1 тыс. впервые с конца февраля

Цена на газ в Европе на старте торгов во вторник составила около $963 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные нидерландского хаба TTF.
РБК
На старте торгового дня майские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF подешевели до $950 за тыс. куб. м, что на 11,1% ниже расчетной цены понедельника.
Агентство нефтегазовой информации
В целом стоимость газа за день упала на 11,1%.
ТАСС
Газ дешевеет на фоне потепления в Европе, активной закачки газа в подземные хранилища, а также стабильных потоков «голубого топлива» из России.
МИР 24

Подробнее о событии

Цена газа в Европе опустилась ниже $1 тыс. впервые с конца февраля
РБК03:39
Цены на газ в Европе упали более чем на 10%
Профиль02:59
Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с 23 февраля
ТАСС02:25
Майские фьючерсы на газ в Европе дешевеют на 8,5%, до $950 за тысячу кубометров
ПРАЙМ02:37
Цена газа в Европе опустилась на 11%
Коммерсантъ02:37
Газ в Европе подешевел до $950 за тысячу кубометров
ИА Красная Весна02:33
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 8,5%, до $970 за тысячу кубометров
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