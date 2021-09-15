Суровые зимы и политика «Газпрома» Одной из причин скачка цен на газ остается прошлогодняя суровая зима, которая довольно сильно опустошила запасы европейцев и привела к дефициту в подземных хранилищах ЕС.
Анализ уникальных спектральных «отпечатков пальцев» материала, окружающего молодые звезды, обнаружил «значительные резервуары» относительно сложных органических молекул, необходимых для формирования еще более сложных биологических молекул, на основе которых может зародиться жизнь, говорят исследователи.