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Цена газа в Европе остановилась на уровне 796 долларов за тысячу кубов после скачка до 964

К окончанию торговой сессии цена газовых фьючерсов на октябрь в Европе снизилась до 796,1 доллара за тысячу кубических метров, закрывшись на 0,8% ниже предыдущего дня.
РИА Новости
Опрошенные ТАСС эксперты допускали, что цена газа в Европе может достичь $1000 за 1 тыс. куб. м при определенных условиях.
ТАСС
Суровые зимы и политика «Газпрома» Одной из причин скачка цен на газ остается прошлогодняя суровая зима, которая довольно сильно опустошила запасы европейцев и привела к дефициту в подземных хранилищах ЕС.
Компания
Стоимость топлива будет зависеть от ситуации на рынке газа в Азии, погоды в Европе и сроков запуска "Северного потока - 2".
ТАСС

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