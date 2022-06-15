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Биржевые цены на газ в Европе впервые с 13 мая достигли 1100 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе продолжают расти на фоне заявления "Газпрома" о сокращении поставок ресурса по газопроводу "Северный поток".
Новые Известия
Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги среды на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4% выше расчетной цены вторника (1043,5 доллара).
РИА Новости
Затем компания "Газпром" сообщила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
РИА Новости
Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для "Северного потока" после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
ТАСС

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