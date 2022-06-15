ПРАЙМБиржевые цены на газ в Европе впервые с 13 мая достигли 1100 долларов за тысячу кубовБиржевые цены на газ в Европе продолжают расти на фоне заявления "Газпрома" о сокращении поставок ресурса по газопроводу "Северный поток".Новые ИзвестияИюльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги среды на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4% выше расчетной цены вторника (1043,5 доллара).РИА НовостиЗатем компания "Газпром" сообщила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.РИА НовостиКомпания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для "Северного потока" после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.ТАССЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаГазета.RuИА Красная ВеснаВечерняя МоскваИзвестияРБК ИнвестицииФАНПрофильЭкономика сегодняReadovka NewsВоенное обозрениеRT на русскомМИР 24Новые ИзвестияКапитал страныDaily StormПодробнее о событииБиржевые цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубов впервые с 27 апреляРИА Новости11:17Цена на газ в Европе превысила $1 300 за 1 тыс. куб. мТАСС11:51Цены на газ в Европе поднялись выше 1150 долларов на фоне сообщения о сокращении поставокПРАЙМ09:44Цены на газ в Европе взлетели на 25% и превысили $1300 за тыс. куб. мРБК Инвестиции12:35Цены на газ превысили $1150 за тыс. кубовНефтегазовая вертикаль10:00Цены на газ в Европе превысили $1300 за тысячу кубометровАргументы и Факты11:22Цены на газ в Европе выросли выше $1300 за тысячу кубометровГазета.Ru10:46Показать ещёОценить218Поделиться