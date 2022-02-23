ТАССЦена газа в Европе поднялась выше $960 за 1 тыс. куб. мЦена газа в Европе в рамках торгов, которые прошли 23 февраля, впервые с 14 числа превысила отметку 960 долларов за тысячу кубических метров.РЕН ТВЦена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $960,6 за 1 тыс. куб. м.Аргументы и ФактыОбщий рост стоимости газа с начала дня составляет около 2,8%.ТАССПозднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект "Северный поток - 2" заморожен.ТАССЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruPublic OpinionРоссийская газетаЭкономика сегодняRT на русскомПрофильЯмал-МедиаИзвестияФАНРЕН ТВПодробнее о событииЦена газа в Европе поднялась выше $980 за тысячу кубометровRT на русском05:08Цена газа в Европе приблизилась к $1000 за тысячу кубометровМосковский Комсомолец04:22Газ растет в цене после остановки сертификации «Северного потока-2»Public Opinionвчера в 07:57Газовые фьючерсы подорожали в Европе с начала дня на 2,8%Экономика сегодня04:00Цена газа в Европе поднялась выше $960 за 1 тыс. куб. мТАСС02:53Цена газа в Европе превысила $960 за тысячу кубометровРЕН ТВ03:09Цены на газ в Европе резко выросли из-за новостей о «Северном потоке-2»Российская газетавчера в 06:56Показать ещёОценить171Поделиться