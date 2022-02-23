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Цена газа в Европе поднялась выше $960 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в рамках торгов, которые прошли 23 февраля, впервые с 14 числа превысила отметку 960 долларов за тысячу кубических метров.
РЕН ТВ
Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $960,6 за 1 тыс. куб. м.
Аргументы и Факты
Общий рост стоимости газа с начала дня составляет около 2,8%.
ТАСС
Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект "Северный поток - 2" заморожен.
ТАСС

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