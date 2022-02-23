ТАССЦена газа в Европе поднялась выше $960 за 1 тыс. куб. мЦена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $960,6 за 1 тыс. куб. м, или €82 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).ТАССОбщий рост стоимости газа с начала дня составляет около 2,8%.ТАССПозднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект "Северный поток - 2" заморожен.ТАССПрезидент России Владимир Путин 21 февраля подписал документы о признании суверенитета республик Донбасса.РЕН ТВЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦена газа в Евросоюзе поднялась до отметки $960 за 1 тыс. м³ИА Красная Весна03:24Цена газа в Европе поднялась выше $960 за 1 тыс. куб. мТАСС02:53Цена газа в Европе превысила $960 за тысячу кубометровРЕН ТВ03:09Цена газа в Европе поднялась выше $960 за 1 тыс. куб. мИзвестия03:19Показать ещёОценить11Поделиться