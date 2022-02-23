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Цена газа в Европе поднялась выше $960 за 1 тыс. куб. м

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $960,6 за 1 тыс. куб. м, или €82 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
ТАСС
Общий рост стоимости газа с начала дня составляет около 2,8%.
ТАСС
Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект "Северный поток - 2" заморожен.
ТАСС
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал документы о признании суверенитета республик Донбасса.
РЕН ТВ

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Цена газа в Евросоюзе поднялась до отметки $960 за 1 тыс. м³
ИА Красная Весна03:24
Цена газа в Европе поднялась выше $960 за 1 тыс. куб. м
ТАСС02:53
Цена газа в Европе превысила $960 за тысячу кубометров
РЕН ТВ03:09
Цена газа в Европе поднялась выше $960 за 1 тыс. куб. м
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