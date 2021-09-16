Европарламент принял доклад с пунктом о непризнании выборов в Госдуму

Чем евродепутаты грозят России Европейский парламент на заседании в Страсбурге большинством голосов утвердили доклад о стратегии отношений с Россией, предусматривающий непризнание сентябрьских выборов в Госдуму, если они пройдут с нарушениями международного права.