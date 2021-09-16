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Цена газа на фьючерсном рынке Европы опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 13.22 мск составляла 785,9 доллара за тысячу кубометров.
ПРАЙМ
В среду, 15 сентября, цена газа в Европе впервые превысила 950 долларов за тысячу кубометров.
Комсомольская правда
Всего по итогам дня цена газа даже снизилась на 0,78%.
OilCapital.ru
Динамика по фьючерсам считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Цена газа на рынке в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубов
РИА Новости07:00
Цена газа на фьючерсном рынке Европы опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров
ПРАЙМ06:51
Стоимость газа в Европе упала до 800 долларов за тысячу кубометров
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Цена газа в Европе замедлила снижение
Общественная служба новостей04:24
Цены на газ в Европе снизились после рекордного скачка
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