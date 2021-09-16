Чем евродепутаты грозят России Европейский парламент на заседании в Страсбурге большинством голосов утвердили доклад о стратегии отношений с Россией, предусматривающий непризнание сентябрьских выборов в Госдуму, если они пройдут с нарушениями международного права.
Астронавт NASA Марк Ванде Хей останется на борту Международной космической станции до марта следующего года, что станет новым рекордом пребывания на орбите для США, сообщает NASA 14 сентября на официальном сайте.
В новом исследовании, опубликованном в журнале ACS Applied Materials & Interfaces, ученые из Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania) заявили, что «умный» зубной имплантат может улучшить существующие устройства за счет использования устойчивых к биопленкам наночастиц и источника света с батарейным питанием для улучшения здоровья окружающей ткани десен.
История Программы предсказания преступности (predictive policing или pre-policing) занимаются сбором и анализом данных о случившихся преступлениях для того, чтобы определить будущего преступника или предсказать место преступления.