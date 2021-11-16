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Цена газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров впервые с октября

Цена фьючерсов на газ в Европе 16 ноября впервые с октября превысила $1100 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Ведомости
Газ подорожал на новостях о приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» в Германии.
BFM.ru
Рост составил 4,8%, что следует из опубликованных
 данных биржи ICE.
ТК Звезда
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Стоимость природного газа в Европе превысила 1100 долларов за тысячу куб. м
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Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с конца октября достигли 1100 долларов
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Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли на 18,3%, выше уровня в $1100
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