«QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — сказано в документе.
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Запад пытается остановить запуск российского газопровода "Северный поток — 2", используя как повод для этого миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину.
Правоохранительные органы Казахстана начали досудебное расследование о незаконном лишении свободы гражданина России, который утверждает, что в течение 20 лет находился в трудовом рабстве в Карагандинской области.