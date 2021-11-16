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Цена газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров впервые с октября

Цена фьючерсов на газ в Европе 16 ноября впервые с октября превысила $1100 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.В источнике

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Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с конца октября достигли 1100 долларов
РИА Новости11:33
Стоимость газа в ЕС превысила $1100
Expert.ru11:54
Цена газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров впервые с октября
Ведомости12:22
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли на 18,3%, выше уровня в $1100
ПРАЙМ12:45
Цена газа в Европе поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м впервые с 20 октября
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Цена на газ в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров
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