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Цена газа в Европе превысила $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м

Цена газа на европейском рынке превысила 1100 долларов за тысячу кубометров.
Экономика сегодня
Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в среду превысила $1 100 за тыс. куб. м. Рост произошел на фоне остановки части российского транзита через Украину на станции "Сохрановка".
Агентство нефтегазовой информации
Цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $1 124 за 1 тыс. куб. м, или €103 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Агентство нефтегазовой информации
10 мая стало известно, что «Оператор ГТС Украины» прекратит транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области 11 мая.
Lenta.ru

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Газ в Европе подорожал до 1100 долларов за тысячу кубометров
Московский Комсомолец03:23
Цена газа в Европе превысила $1 100 за 1 тыс. куб. м из-за остановки части потоков из РФ
ТАСС02:28
Цена газа в Европе поднялась выше 1100 долларов за тысячу кубометров
Комсомольская правда02:53
Цена газа в Европе превысила $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м
Коммерсантъ02:49
Цена газа в Европе на бирже ICE превысила $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м
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Природный газ подорожал в Европе до 1100 долларов
ФАН02:40
Стоимость газа в Европе выросла из-за остановки части потоков из России
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