Цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $1 124 за 1 тыс. куб. м, или €103 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы военно-гражданской администрации, заявил, что, войдет ли Херсонская область в состав России, должны определить ее жители.
Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может возобновить работу в России под другим брендом, сообщают «Известия» со ссылкой на два источника на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией.