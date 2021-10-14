ПРАЙМICE Futures: фьючерсы на газ в Европе дорожают на 3%Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов четверга дорожают на 3,1%, до 1157,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.ПРАЙМГазовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит.РИА НовостиИсторический максимум цены на «голубое топливо» был установлен 6 октября, тогда стоимость превысила $1900 за тысячу кубометров.Московский КомсомолецВысокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.ТАССЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВИзвестияВечерняя МоскваЦарьградSolenka.infoНовый ДеньИА Красная ВеснаRT на русскомГазета.RuФАННТВИноСМИЭкономика сегодняКомсомольская правдаИнфоросПрофильНациональная служба новостейНовые ИзвестияОбщественная служба новостейПодробнее о событииЦена газа в Европе превысила $1200 за тысячу кубометровКоммерсантъ03:54ICE Futures: фьючерсы на газ в Европе дорожают на 3%ПРАЙМ02:30Цены на газ в Европе превысили $1150 за тысячу кубометровRT на русском02:40Цены на газ в Европе снова поползли вверхОбщественная служба новостей03:27Цена на газ в Европе выросла до 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометровВзгляд.ру02:43Цена газа в Европе достигла почти $1230 за 1 тыс. куб. мТАСС02:30Цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубометровРИА Новости03:12Показать ещёОценить577Поделиться