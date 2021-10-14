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ICE Futures: фьючерсы на газ в Европе дорожают на 3%

Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов четверга дорожают на 3,1%, до 1157,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
ПРАЙМ
Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит.
РИА Новости
Исторический максимум цены на «голубое топливо» был установлен 6 октября, тогда стоимость превысила $1900 за тысячу кубометров.
Московский Комсомолец
Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.
ТАСС

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