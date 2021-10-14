Будьте в Плюсе

Цена газа в Европе превысила $1200 за тысячу кубометров

Ноябрьский фьючерс нефти TTF на хабе в Нидерландах, по данным на 9:25 мск, вырос в цене на 7,6 %, до €102,5 за МВт•ч ($1229,4 за 1 тыс. кубометров).
Коммерсантъ
Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит.
РИА Новости
К настоящему моменту цена газа несколько замедлила рост и находится на уровне $1208 за 1 тыс. куб.м. Общий рост цены с начала дня составляет около 7,6%.
ТАСС
Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.
ТАСС

Подробнее о событии

Цена газа в Европе превысила $1200 за тысячу кубометров
Коммерсантъ03:54
Цена газа в Европе превысила $1200 за 1 тыс. куб. м
Известия04:47
Цена газа в Европе достигла почти $1230 за 1 тыс. куб. м
ТАСС02:30
Цены на газ в Европе превысили $1150 за тысячу кубометров
RT на русском02:40
Цена на газ в Европе выросла до 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров
Взгляд.ру02:43
Цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубометров
РИА Новости03:12
ICE Futures: фьючерсы на газ в Европе дорожают на 3%
ПРАЙМ02:30

Интересное

В МИД России напомнили Киеву о дипломатическом иммунитете Поклонской

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на угрозы МИД Украины в адрес Натальи Поклонской, назначенной российским послом в Кабо-Верде, напомнила, что у Поклонской есть дипломатический иммунитет.
RT на русском05:03