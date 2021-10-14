КоммерсантъЦена газа в Европе превысила $1200 за тысячу кубометровНоябрьский фьючерс нефти TTF на хабе в Нидерландах, по данным на 9:25 мск, вырос в цене на 7,6 %, до €102,5 за МВт•ч ($1229,4 за 1 тыс. кубометров).КоммерсантъГазовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит.РИА НовостиК настоящему моменту цена газа несколько замедлила рост и находится на уровне $1208 за 1 тыс. куб.м. Общий рост цены с начала дня составляет около 7,6%.ТАССВысокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.ТАССЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВИзвестияВечерняя МоскваЦарьградSolenka.infoНовый ДеньИА Красная ВеснаRT на русскомГазета.RuФАННТВИноСМИЭкономика сегодняКомсомольская правдаИнфоросПрофильНациональная служба новостейНовые ИзвестияДума ТВПодробнее о событииЦена газа в Европе превысила $1200 за тысячу кубометровКоммерсантъ03:54Цена газа в Европе превысила $1200 за 1 тыс. куб. мИзвестия04:47Цена газа в Европе достигла почти $1230 за 1 тыс. куб. мТАСС02:30Цены на газ в Европе превысили $1150 за тысячу кубометровRT на русском02:40Цена на газ в Европе выросла до 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометровВзгляд.ру02:43Цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубометровРИА Новости03:12ICE Futures: фьючерсы на газ в Европе дорожают на 3%ПРАЙМ02:30Показать ещёОценить575Поделиться