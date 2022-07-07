КоммерсантъЦена газа в Европе превысила $1900 за тысячу кубометров впервые с мартаЦена газа на хабе TTF в Нидерландах достигла $1926 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.КоммерсантъВ целом стоимость газа с начала торгов выросла более чем на 8%.ТАССПодорожание газа в Европе в последнее время связано с опасениями рынка по поводу сокращения поставок из России, пишет Bloomberg.ForbesТакже сказывается на стоимости газа и снижение поставок из России, в том числе по газопроводу "Северный поток".ТАССЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuМИР 24Ямал-МедиаРЕН ТВНовые ИзвестияТК ЗвездаАргументы и ФактыРидусНовый ДеньКомсомольская правдаФорпост Северо-ЗападПрофильReadovka67.ruТелеканал 360°REGNUMЭкономика сегодняФАНРоссийская газетаВоенное обозрениеThe Moscow PostRT на русскомПодробнее о событииБиржевые цены на газ в Европе к вечеру выросли почти на восемь процентов, до 1945 долларовПРАЙМ13:21Цена газа в Европе превысила $1950 за тысячу кубометров впервые с мартаАргументы и Факты09:43Биржевые цены на газ в Европе превысили 1900 долларов за тыс. кубометровИА Красная Весна03:46ICE: цена газа в Европе приблизилась к $1900 за тысячу кубометровРЕН ТВ05:35Биржа ICE: цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $1900 за тысячу кубометровГазета.Ru03:52Цены на газ в Европе превысили $1950 за тысячу кубометровRT на русском08:39Цена газа в Европе превысила $1 900 за 1 тыс. куб. м впервые с начала мартаТАСС03:36Показать ещёОценить2KПоделиться