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Цена газа в Европе превысила $1900 за тысячу кубометров впервые с марта

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах достигла $1926 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Коммерсантъ
В целом стоимость газа с начала торгов выросла более чем на 8%.
ТАСС
Подорожание газа в Европе в последнее время связано с опасениями рынка по поводу сокращения поставок из России, пишет Bloomberg.
Forbes
Также сказывается на стоимости газа и снижение поставок из России, в том числе по газопроводу "Северный поток".
ТАСС

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Биржевые цены на газ в Европе к вечеру выросли почти на восемь процентов, до 1945 долларов
ПРАЙМ13:21
Цена газа в Европе превысила $1950 за тысячу кубометров впервые с марта
Аргументы и Факты09:43
Биржевые цены на газ в Европе превысили 1900 долларов за тыс. кубометров
ИА Красная Весна03:46
ICE: цена газа в Европе приблизилась к $1900 за тысячу кубометров
РЕН ТВ05:35
Биржа ICE: цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $1900 за тысячу кубометров
Газета.Ru03:52
Цены на газ в Европе превысили $1950 за тысячу кубометров
RT на русском08:39
Цена газа в Европе превысила $1 900 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта
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