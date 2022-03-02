ИзвестияЦена газа в Европе превысила $2000 за 1 тыс. куб. м впервые с 21 декабряЦены на газ в Европе пробили планку в 2200 долларов за тысячу кубометров и в очередной раз обновили исторический максимум, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.РИА НовостиВ настоящий момент «Газпром» продолжает транзит через Украину.КоммерсантъВ конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.Finam.RuИсторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.Finam.RuЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24Smotrim.ruИзвестияRuBaltic.RuLife.ruТехнология МашиностроенияБизнес журналВечерняя МоскваГазета.RuLive24Центральная Служба НовостейНародные новостиPublic OpinionТК ЗвездаREGNUMРЕН ТВИА Красная ВеснаСобеседникГЛАС.RUМИР 24Новый ДеньRuposters.ruАфиша DailyРоссийская газетаПрофильПодробнее о событииСтоимость газа в Европе обновила исторический максимумВедомости04:45Цена газа в Европе побила исторический рекордТАСС02:26Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, достигнув 2199 долларовРИА Новости04:30Стоимость газа в Европе установила рекорд и достигла $2226 за тысячу кубометровRT на русском04:21Цена газа в Европе превысила 2000 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 декабряLenta.ru04:10Газ в Европе пробил отметку в $2000 за тысячу кубометровИнтерфакс04:07Цена газа в Европе обновила исторический максимумКоммерсантъ04:30Показать ещёОценить2KПоделиться