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Цена газа в Европе превысила $2000 за 1 тыс. куб. м впервые с 21 декабря

Цены на газ в Европе пробили планку в 2200 долларов за тысячу кубометров и в очередной раз обновили исторический максимум, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures
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РИА Новости
В настоящий момент «Газпром» продолжает транзит через Украину.
Коммерсантъ
В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.
Finam.Ru
Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.
Finam.Ru

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Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум
Ведомости04:45
Цена газа в Европе побила исторический рекорд
ТАСС02:26
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, достигнув 2199 долларов
РИА Новости04:30
Стоимость газа в Европе установила рекорд и достигла $2226 за тысячу кубометров
RT на русском04:21
Цена газа в Европе превысила 2000 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 декабря
Lenta.ru04:10
Газ в Европе пробил отметку в $2000 за тысячу кубометров
Интерфакс04:07
Цена газа в Европе обновила исторический максимум
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