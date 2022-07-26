Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию у отметки 1891,4 доллара за тысячу кубометров (+1,5% к расчётной цене понедельника - 1862,7 доллара) и через несколько минут немного снизились, до 1875,7 доллара (+0,7%).