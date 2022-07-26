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Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе к вечеру вторника превысила $2200/тыс. куб. м на ожиданиях выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на "Северном потоке".
Интерфакс
Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию у отметки 1891,4 доллара за тысячу кубометров (+1,5% к расчётной цене понедельника - 1862,7 доллара) и через несколько минут немного снизились, до 1875,7 доллара (+0,7%).
Finam.Ru
Стоимость газа увеличивается в связи с заявления «Газпрома» о сокращении поставок по «Северному потоку».
Бизнес журнал
На фоне риска полной приостановки экспорта газа из России страны ЕС рассматривают план по сокращению потребления энергоресурса.
Коммерсантъ

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Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров
Интерфакс12:19
Цена газа в Европе на закрытии торгов превысила $2200 за тысячу кубометров
Известия12:14
Цена газа в Европе поднялась выше $2 200 за тыс. куб. м впервые с начала марта
ТАСС11:39
Цена на газ в Европе превысила $2200/тыс. куб. м впервые с марта
Коммерсантъ11:38
Цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2200
Ведомости14:22
Цена газа в Европе поднялась выше $2100
RT на русском11:25
Цены на газ в Европе впервые с марта превысили 2000 долларов за тысячу кубометров
РИА Новости05:04

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