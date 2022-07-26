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Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров

Стоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник вечером выросла до $2244.
Интерфакс
Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем 1742 доллара за тысячу кубометров.
Finam.Ru
Стоимость газа увеличивается в связи с заявления «Газпрома» о сокращении поставок по «Северному потоку».
Бизнес журнал
В результате с 27 июля прокачка газа по "Северному потоку" упадет почти вдвое - до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн куб. м.
ТАСС

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Стоимость газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров
Национальная служба новостей17:18
Цена газа в Европе на закрытии торгов превысила $2200 за тысячу кубометров
Известиявчера в 12:14
Цены на газ в Европе впервые с марта превысили 2000 долларов за тысячу кубометров
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Цена на газ в Европе превысила $2200/тыс. куб. м впервые с марта
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Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров
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Цена газа в Европе на закрытии торгов превысила $2200
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Цена газа в Европе поднялась выше $2 200 за тыс. куб. м впервые с начала марта
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