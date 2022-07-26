ИнтерфаксЦена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометровСтоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник вечером выросла до $2244.ИнтерфаксРасчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем 1742 доллара за тысячу кубометров.Finam.RuСтоимость газа увеличивается в связи с заявления «Газпрома» о сокращении поставок по «Северному потоку».Бизнес журналВ результате с 27 июля прокачка газа по "Северному потоку" упадет почти вдвое - до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн куб. м.ТАССЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowЛенТВ24REGNUMАфиша DailyТехнология МашиностроенияСусанинFaktologiaБизнес журналНовые ИзвестияИзвестияТК ЗвездаЦарьградРБК ИнвестицииВечерняя МоскваПятый каналИА Красная ВеснаКапитал страныLife.ruФАНРоссийская газетаМИР 24Аргументы и ФактыReadovka NewsПодробнее о событииСтоимость газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометровНациональная служба новостей17:18Цена газа в Европе на закрытии торгов превысила $2200 за тысячу кубометровИзвестиявчера в 12:14Цены на газ в Европе впервые с марта превысили 2000 долларов за тысячу кубометровРИА Новостивчера в 05:04Цена на газ в Европе превысила $2200/тыс. куб. м впервые с мартаКоммерсантъвчера в 11:38Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометровИнтерфаксвчера в 12:19Цена газа в Европе на закрытии торгов превысила $2200RT на русскомвчера в 12:18Цена газа в Европе поднялась выше $2 200 за тыс. куб. м впервые с начала мартаТАССвчера в 11:39Показать ещёОценить1,7KПоделиться