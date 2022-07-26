ИнтерфаксЦена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометровСпотовая цена газа в Европе к вечеру вторника превысила $2200/тыс. куб. м на ожиданиях выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на "Северном потоке".ИнтерфаксСтоимость газа резко подскочила накануне после сообщения "Газпрома" о снижении поставок по "Северному потоку".РИА НовостиВ результате с 27 июля прокачка газа по "Северному потоку" упадет почти вдвое - до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн куб. м.ТАССРезкий рост цен случился на фоне заявлений «Газпрома» о планируемом снижении объемов поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» из-за необходимости ремонта газотурбинного двигателя.Lenta.ruЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрDaily MoscowДума ТВЛенТВ24REGNUMАфиша DailyТехнология МашиностроенияСусанинFaktologiaБизнес журналИзвестияНовые ИзвестияТК ЗвездаГазета.RuЦарьградРБК ИнвестицииВечерняя МоскваПятый каналИА Красная ВеснаКапитал страныLife.ruФАНРоссийская газетаМИР 24Аргументы и ФактыReadovka NewsПрофильЭкономика сегодняПодробнее о событииЦена на газ в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометровВзгляд.ру11:44Цена на газ в Европе превысила $2200/тыс. куб. м впервые с мартаКоммерсантъ11:38Цена газа в Европе поднялась выше $2 200 за тыс. куб. м впервые с начала мартаТАСС11:39Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометровИнтерфакс12:19Цены на газ в Европе превысили 2100 долларовАргументы и Факты11:34Цены на газ в Европе перевалили за $2000Нефтегазовая вертикаль06:21Цены на газ в Европе впервые с марта превысили 2000 долларов за тысячу кубометровРИА Новости05:04Показать ещёОценить1,3KПоделиться