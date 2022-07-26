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Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе к вечеру вторника превысила $2200/тыс. куб. м на ожиданиях выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на "Северном потоке".
Интерфакс
Стоимость газа резко подскочила накануне после сообщения "Газпрома" о снижении поставок по "Северному потоку".
РИА Новости
В результате с 27 июля прокачка газа по "Северному потоку" упадет почти вдвое - до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн куб. м.
ТАСС
Резкий рост цен случился на фоне заявлений «Газпрома» о планируемом снижении объемов поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» из-за необходимости ремонта газотурбинного двигателя.
Lenta.ru

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Цена на газ в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров
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