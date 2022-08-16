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Цена газа в Европе превысила $2600

Стоимость сентябрьского фьючерса на газовом хабе TTF в Нидерландах достигла $2,6 тыс. за 1 тыс. куб. м, следует из данных ICE Futures.
Коммерсантъ
Общий рост стоимости газа с начала дня превысил 10%.
OilCapital.ru
Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом.
РИА Новости
По последним данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы, подземные хранилища газа (ПХГ) в странах ЕС суммарно заполнены на 74,7%. В Европарламенте рассчитывают довести показатель минимум до 80% к 1 ноября.
RT на русском

Подробнее о событии

Цена газа в Европе превысила $2600
Коммерсантъ09:48
Почему цены на газ в Европе превысили $2600 за тысячу кубометров
RT на русском09:33
Биржевая цена газа в Европе превысила 2600 долларов впервые с 7 марта
Российская газета09:06
Цена на газ в Европе превысила $2600 за тысячу кубометров
REGNUM09:13
Цена газа в Европе превысила $2,6 тыс. впервые с марта
Известия09:38
Цена газа в Европе превысила $2 600 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта
ТАСС07:11
«Газпром»: цены на газ на спотовом рынке в Европе достигла 2500 долларов за тысячу кубометров
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