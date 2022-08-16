КоммерсантъЦена газа в Европе превысила $2600Стоимость сентябрьского фьючерса на газовом хабе TTF в Нидерландах достигла $2,6 тыс. за 1 тыс. куб. м, следует из данных ICE Futures.КоммерсантъОбщий рост стоимости газа с начала дня превысил 10%.OilCapital.ruЕвропейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом.РИА НовостиПо последним данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы, подземные хранилища газа (ПХГ) в странах ЕС суммарно заполнены на 74,7%. В Европарламенте рассчитывают довести показатель минимум до 80% к 1 ноября.RT на русскомЧитать далееСвернутьФорпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападКомсомольская правдаВоенное обозрениеИзвестияРБК ИнвестицииLive24OilCapital.ruМедиаКорСетьПрофильRT на русскомТелеканал 360°REGNUMReadovka NewsR.LifeQuote.RuРоссийская газетаThe Moscow PostКапитал страныЦарьградПодробнее о событииЦена газа в Европе превысила $2600Коммерсантъ09:48Почему цены на газ в Европе превысили $2600 за тысячу кубометровRT на русском09:33Биржевая цена газа в Европе превысила 2600 долларов впервые с 7 мартаРоссийская газета09:06Цена на газ в Европе превысила $2600 за тысячу кубометровREGNUM09:13Цена газа в Европе превысила $2,6 тыс. впервые с мартаИзвестия09:38Цена газа в Европе превысила $2 600 за 1 тыс. куб. м впервые с начала мартаТАСС07:11«Газпром»: цены на газ на спотовом рынке в Европе достигла 2500 долларов за тысячу кубометровПРАЙМ05:25Показать ещёОценить1KПоделиться