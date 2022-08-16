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Цена газа в Европе превысила $2600

Стоимость сентябрьского фьючерса на газовом хабе TTF в Нидерландах достигла $2,6 тыс. за 1 тыс. куб. м, следует из данных ICE Futures.
Коммерсантъ
Общий рост стоимости газа с начала дня превышает 13%.
ТАСС
С 13 августа до конца месяца на ежегодную профилактику остановилась часть мощностей норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes.
Интерфакс
Экспорт российского газа снизился после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились.
РИА Новости

Подробнее о событии

Биржевая цена газа в Европе превысила 2600 долларов впервые с 7 марта
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Цена газа в Европе превысила $2600
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Цена газа в Европе превысила $2,6 тыс. впервые с марта
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Почему цены на газ в Европе превысили $2600 за тысячу кубометров
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