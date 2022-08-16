КоммерсантъЦена газа в Европе превысила $2600Стоимость сентябрьского фьючерса на газовом хабе TTF в Нидерландах достигла $2,6 тыс. за 1 тыс. куб. м, следует из данных ICE Futures.КоммерсантъОбщий рост стоимости газа с начала дня превышает 13%.ТАССС 13 августа до конца месяца на ежегодную профилактику остановилась часть мощностей норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes.ИнтерфаксЭкспорт российского газа снизился после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowФорпост Северо-ЗападКомсомольская правдаИзвестияРЕН ТВГазета.RuREGNUMНТВReadovka NewsЦарьградВечерняя МоскваАргументы и ФактыПрофильLive24RT на русскомРоссийская газетаЭкономика сегодняТелеканал 360°Военное обозрениеOilCapital.ruРБК ИнвестицииQuote.RuПодробнее о событииБиржевая цена газа в Европе превысила 2600 долларов впервые с 7 мартаРоссийская газета09:06Цена газа в Европе превысила $2600Коммерсантъ09:48Цена газа в Европе превысила $2,6 тыс. впервые с мартаИзвестия09:38ICE: цены на газ в Европе превысили 2600 долларов за тысячу кубов впервые с начала мартаРИА Новости09:13Почему цены на газ в Европе превысили $2600 за тысячу кубометровRT на русском09:33Цена газа в Европе превысила $2 600 за 1 тыс. куб. м впервые с начала мартаТАСС07:11«Газпром»: цены на газ на спотовом рынке в Европе достигла 2500 долларов за тысячу кубометровПРАЙМ05:25Показать ещёОценить1,4KПоделиться