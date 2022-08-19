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Цена газа в Европе превысила $2700 после новости о приостановке работы СП

Цена газа в Европе в ходе торгов 19 августа поднялась выше $2 700 за 1 тыс. куб. м на фоне новости о приостановке поставок энергоресурса по «Северному потоку» на трое суток из-за ремонта.
Известия
Общий рост стоимости газа за день составляет более 8%.
ТАСС
Стоимость фьючерсов на сентябрь на TTF растет после заявления «Газпрома» о намерении приостановить работу газопровода «Северный поток» на несколько дней.
Lenta.ru
19 августа «Газпром» сообщил, что 31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» будет остановлен на трое суток для технического обслуживания и планово-предупредительных работ.
RT на русском

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Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше $2,7 тысячи
RT на русскомвчера в 12:13
Цена газа в Европе превысила $2700 на новости о приостановке поставок «Северного потока»
ТАССвчера в 12:39
Цена газа в Европе взлетела выше $2700/тыс. куб. м на новости о новом ремонте на СП-1
Интерфаксвчера в 12:18
Цена на газ в Европе превысила $2700 после заявления о приостановке «Северного потока»
Газета.Ruвчера в 14:11
Цены на газ в Европе подскочили выше 2700 долларов за тысячу кубов на новостях по «Северному потоку»
ПРАЙМвчера в 12:08
Цена газа в Европе поднялась выше $2 700 после заявления о «Северном потоке»
Lenta.ruвчера в 12:07
Цена газа в Европе превысила отметку $2600
OilCapital.ruвчера в 09:11

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