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Цена газа в Европе превысила $2700 после новости о приостановке работы СП

Цена газа в Европе в ходе торгов 19 августа поднялась выше $2 700 за 1 тыс. куб. м на фоне новости о приостановке поставок энергоресурса по «Северному потоку» на трое суток из-за ремонта.
Известия
Стоимость фьючерсов на сентябрь на TTF растет после заявления «Газпрома» о намерении приостановить работу газопровода «Северный поток» на несколько дней.
Lenta.ru
Экспорт российского газа снизился после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились.
РИА Новости
По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), на 14 августа запасы газа в европейских хранилищах восполнены на 74,73%.
News.ru

Подробнее о событии

Цена на газ в Европе превысила $2700 за тысячу кубометров впервые с марта
REGNUMвчера в 12:50
Цена газа в Европе превысила $2700 на новости о приостановке поставок «Северного потока»
ТАССвчера в 12:39
Цены на газ в Европе взлетели до рекордных $2500 за тысячу кубометров
RuNews24.ru17 августа в 02:38
Цены на газ в Европе подскочили выше 2700 долларов за тысячу кубов на новостях по «Северному потоку»
ПРАЙМвчера в 12:08
Цена газа в Европе превысила отметку $2600
OilCapital.ruвчера в 09:11
Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше $2,7 тысячи
RT на русскомвчера в 12:13
Цена газа в Европе превысила отметку $2600
ИА SM-News17 августа в 01:49

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