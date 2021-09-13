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Цена газа в Европе превысила $740 за 1 тыс. куб. м

Неделей ранее, 6 сентября, цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку $650 за 1 тыс. куб. м.
Коммерсантъ
С начала года средняя цена контракта «на день вперед» на TTF оказалась на уровне $344 за тысячу кубометров.
OilCapital.ru
Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.
Финмаркет
Газпром с конца августа прекратил закачку газа в немецкие подземные хранилища "Реден" и "Катарина".
Агентство нефтегазовой информации

С чего всё началось

Биржевая цена газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум, достигнув отметки в $727 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют
 данные лондонской биржи ICE.

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