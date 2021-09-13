КоммерсантъЦена газа в Европе превысила $740 за 1 тыс. куб. мНеделей ранее, 6 сентября, цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку $650 за 1 тыс. куб. м.КоммерсантъС начала года средняя цена контракта «на день вперед» на TTF оказалась на уровне $344 за тысячу кубометров.OilCapital.ruГлавный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.ФинмаркетГазпром с конца августа прекратил закачку газа в немецкие подземные хранилища "Реден" и "Катарина".Агентство нефтегазовой информацииЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВИзвестияДума ТВПолитРоссияСлово и ДелоГазета.RuRT на русскомПолитика СегодняГлагоLНародные новостиИнфо24Life.ruЦарьградИзвестияНациональная служба новостейNewInformПолитическая ЭкспертизаiReactorКапитал страныRuBaltic.RuС чего всё началось Биржевая цена газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум, достигнув отметки в $727 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.РБК03:50Подробнее о событииАналитик Пикин: цена на газ в Европе легко может превысить $800 за тысячу кубометровРИА Новости06:39Цена газа в Европе достигла очередного рекорда, перевалив за $740 за тысячу кубометровПРАЙМ07:05Глава ГКЗ: Хранилищ для СО2 в РФ нетOilCapital.ru03:00Цена газа в Европе вновь достигла рекорда, превысив $720 за тысячу кубометровRT на русском03:23Газ в Европе подорожал до $737 за тысячу кубометровИнтерфакс04:37Цена газа в Европе приблизилась к $740 за 1 тыс. куб. мТАСС02:56Биржевая цена газа в Европе побила новый рекордРБК03:50Показать ещёОценить1,1KПоделиться