Франция выведет свои военные контингенты из Мали в случае появления там российских частных военных компаний (ЧВК), заявил 14 сентября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе своего выступления в парламенте.
Учеными из Йельского университета Соединённых Штатов Америки установлено при помощи современного спектроскопического метода, что карта Винланда, которая считалась древнейшей картой Америки, была тщательно подделана в XX веке.
25 августа глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что власти Украины лукавят, отрицая прямую закупку газа у России, — в действительности Киев приобретает его у западных стран, когда он транзитом идет по территории страны.
Рост акций компании произошел на фоне заявления вице-премьера Александра Новака о том, что Минэнерго России представит доклад о возможности обеспечения экспорта газа «Роснефтью» через «Северный поток-2».