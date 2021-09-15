О «мю» варианте коронавирусной инфекции

Штамм коронавируса «мю» (официально B.1.621) впервые был обнаружен в Колумбии в январе 2021 года и с тех пор стал причиной нескольких изолированных вспышек инфекции в Южной Америке, Европе и США.