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Цена газа в Европе превысила $950 за 1 тыс. кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE превысила $950 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торговой площадки.
Коммерсантъ
С начала торгового дня "голубое топливо" подскочило в цене на 20%.
ПРАЙМ
Эксперты отмечают, что еще одной причиной роста цен на газ является недостаточная заполненность европейских газовых хранилищ энергоресурсом.
RuNews24.ru
Стоимость топлива будет зависеть от ситуации на рынке газа в Азии, погоды в Европе и сроков запуска "Северного потока - 2".
ТАСС

С чего всё началось

Цена газа на фьючерсном рынке Европы уже четвертый раз за день бьет рекорд, устанавливаясь на этот раз на уровне $950 за 1 тыс. куб. м. Об этом в среду, 15 сентября, свидетельствуют данные биржи ICE
 (цены представлены в евро).

Подробнее о событии

Цена газа в Европе превысила $950 за 1 тыс. кубометров
Коммерсантъ02:31
Газ в Европе впервые в истории продается по $900 за тысячу кубометров
Накануне.Ru04:56
Стоимость газа преодолела отметку в 900 долларов на фьючерсном рынке Европы
ФАН04:51
Цена на газ в Европе выросла более, чем на 20% за сутки
URA.Ru05:21
Цена газа в Европе превысила $840 за 1 тыс. куб. м
ТАСС02:22
Цена фьючерса на газ превысила 880 долларов
Smotrim.ru03:47
Цена газа в Европе превысила отметку в $950 за 1 тыс. куб. м
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