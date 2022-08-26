ИнтерфаксЦена газа в Европе превысила психологический барьер в $3500 за тысячу кубовС начала августа средняя цена на TTF составила $2363, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.ИнтерфаксОтмечается, что стоимость газа увеличилась за неделю примерно на $1 тыс.RT на русскомТогда «Газпром» объявил, что с 31 августа по 2 сентября планирует остановить поставки газа по газопроводу «Северный поток».ForbesПоследнее же подорожание на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении газовых поставок.Finam.RuЧитать далееСвернутьКапитал страныКапитал страныRuBaltic.RuREGNUMИзвестияГазета.RuЯмал-МедиаПрофильRT на русскомLife.ruReadovka NewsРБК ИнвестицииТК ЗвездаАргументы и ФактыГЛАС.RUРоссийская газетаThe Moscow PostПодробнее о событииЦена на газ в Европе приблизились к рекордным значениям на фоне ограниченных поставок топлива из РоссииКапитал странывчера в 07:18Цены на газ в Европе рекордно выросли на фоне сложностей с поставками из РоссииГазета.Ruвчера в 03:54Биржа ICE сообщила, что цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениямLenta.ruвчера в 03:26Цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениямРеальное времявчера в 04:45Биржа ICE сообщила о приближении цены на газ в Европе к рекордным показателямRT на русскомвчера в 04:15ICE: цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям на фоне ограниченных поставокРИА Новостивчера в 02:08Цена газа в Европе в ходе торгов вновь поднялась выше $3 300 за 1 тыс. куб. мТАСС26 августа в 08:20Показать ещёОценить4,1KПоделиться