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Цена газа в Европе превысила психологический барьер в $3500 за тысячу кубов

С начала августа средняя цена на TTF составила $2363, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.
Интерфакс
Отмечается, что стоимость газа увеличилась за неделю примерно на $1 тыс.
RT на русском
Тогда «Газпром» объявил, что с 31 августа по 2 сентября планирует остановить поставки газа по газопроводу «Северный поток».
Forbes
Последнее же подорожание на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении газовых поставок.
Finam.Ru

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