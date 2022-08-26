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Цена газа в Европе превысила психологический барьер в $3500 за тысячу кубов

С начала августа средняя цена на TTF составила $2363, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.
Интерфакс
Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.
Интерфакс
Последнее же подорожание на европейских рынках газа связано с неопределенностью в отношении газовых поставок.
ПРАЙМ
Тогда «Газпром» объявил, что с 31 августа по 2 сентября планирует остановить поставки газа по газопроводу «Северный поток».
Forbes

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