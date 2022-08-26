Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3 215 за 1 тыс. куб. м, или €310,505 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).