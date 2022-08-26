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Цена газа в Европе превысила психологический барьер в $3500 за тысячу кубов

С начала августа средняя цена на TTF составила $2363, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.
Интерфакс
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3 215 за 1 тыс. куб. м, или €310,505 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Агентство нефтегазовой информации
Цены на газ в Европе продолжают расти после объявления «Газпрома» о полной остановке поставок по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября для техобслуживания.
Коммерсантъ
Последнее же подорожание на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении газовых поставок.
Finam.Ru

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