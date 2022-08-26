Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3 215 за 1 тыс. куб. м, или €310,505 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Продукцию компании Coca-Cola в России собираются продавать под брендом «Добрый кола», российское подразделение будет работать под названием Multon Partners, пишет «Интерфакс», ссылаясь на заявление основателя сети быстрого питания «Теремок» Михаила Гончарова.
Харьковская, Запорожская и Николаевская области Украины находятся в очереди на обязательную эвакуацию, заявила в эфире телемарафона вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.