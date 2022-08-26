Будьте в Плюсе

Цена газа в Европе превысила психологический барьер в $3500 за тысячу кубов

С начала августа средняя цена на TTF составила $2363, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.
Интерфакс
Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.
Интерфакс
Тогда «Газпром» объявил, что с 31 августа по 2 сентября планирует остановить поставки газа по газопроводу «Северный поток».
Forbes
Последнее же подорожание на европейских рынках газа связано с неопределенностью в отношении газовых поставок.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 3500 долларов за тысячу кубометров
РИА Новостивчера в 11:43
Цены на газ в Европе достигли 3480 долларов за тысячу кубометров
Lenta.ruвчера в 10:19
Цена газа в Европе превысила психологический барьер в $3500 за тысячу кубов
Интерфаксвчера в 11:09
Цена на газ в Европе превысила $3500 за тысячу кубометров
Коммерсантъвчера в 10:54
Цена газа в Европе в ходе торгов вновь поднялась выше $3 300 за 1 тыс. куб. м
ТАССвчера в 08:20
Цена на газ в Европе превысила $3500 за 1 тыс. куб. м впервые с марта
Известиявчера в 10:54
Цены на газ в Европе превысили $3500 за тысячу кубометров
RT на русскомвчера в 10:50

Интересное

Кадыров предложил дать чеченским подразделениям возможность быстро завершить СВО

Чеченский лидер Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию на Украине.
RT на русскомвчера в 10:52

Milford продал бизнес в России

Немецкий производитель чая и сахарозаменителей Milford ушел из России.
BFM.ruвчера в 11:17

Основатель сети «Теремок» Гончаров сообщил о переименовании Coca-Cola в «Добрый Кола»

Напиток Coca-Cola будет продаваться на территории России под названием "Добрый Кола", заявил на пресс-конференции основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров.
РИА Новостивчера в 13:20

Handelsblatt: этой зимой команду Зеленского ждет серьезный политический кризис

Немецкая газета Handelsblatt увидела в поведении команды Владимира Зеленского признак грядущего политического кризиса из-за будущей тяжелой зимы.
РИА Новостивчера в 16:02

Шлеменко проиграл Иличу нокаутом в первом раунде

Бой завершился уже в первом раунде — Илич смог нокаутировать россиянина.
Чемпионатвчера в 15:08

Konserwatyzm: Польша может потерять земли в случае альянса с Украиной и выхода из ЕС

Польша может потерять западные земли в случае альянса с Украиной и выхода из Европейского союза под покровительством Великобритании.
Lenta.ruвчера в 10:12

В Госдепе призвали сербов забыть, что Косово является частью Сербии

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар в интервью каналу N1 призвал сербов забыть, что непризнанное Косово является частью Сербии.
RT на русскомвчера в 15:52

«Экономическая правда»: Нацбанк Украины за неделю продал более $437 млн из резервов

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 22 по 26 августа продал более 437 миллионов долларов из резервов и купил за этот же период 7,3 миллиона долларов.
Lenta.ruвчера в 16:56

«Лацио» обыграл «Интер» и поднялся на 1-е место в Серии А

Сегодня, 26 августа, состоялся матч 3-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Интером».
Чемпионатвчера в 16:43

Newsweek: Госдепартамент сообщил о гибели гражданина США в ходе боевых действий на Украине

Госдепартамент сообщил о гибели гражданина США в ходе боевых действий на Украине. Об этом пишет журнал Newsweek.
Lenta.ruвчера в 15:27