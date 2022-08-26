ИнтерфаксЦена газа в Европе превысила психологический барьер в $3500 за тысячу кубовС начала августа средняя цена на TTF составила $2363, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.ИнтерфаксИсторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.ИнтерфаксТогда «Газпром» объявил, что с 31 августа по 2 сентября планирует остановить поставки газа по газопроводу «Северный поток».ForbesПоследнее же подорожание на европейских рынках газа связано с неопределенностью в отношении газовых поставок.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналДума ТВDaily MoscowSmotrim.ruРБК ИнвестицииRuBaltic.RuКомсомольская правдаLife.ruГлагоLЭкономика сегодняГазета.RuQuote.RuИзвестияСпортКПFaktologiaНТВНовые ИзвестияВечерняя МоскваРамблерИА Красная ВеснаПодробнее о событииБиржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 3500 долларов за тысячу кубометровРИА Новостивчера в 11:43Цены на газ в Европе достигли 3480 долларов за тысячу кубометровLenta.ruвчера в 10:19Цена газа в Европе превысила психологический барьер в $3500 за тысячу кубовИнтерфаксвчера в 11:09Цена на газ в Европе превысила $3500 за тысячу кубометровКоммерсантъвчера в 10:54Цена газа в Европе в ходе торгов вновь поднялась выше $3 300 за 1 тыс. куб. мТАССвчера в 08:20Цена на газ в Европе превысила $3500 за 1 тыс. куб. м впервые с мартаИзвестиявчера в 10:54Цены на газ в Европе превысили $3500 за тысячу кубометровRT на русскомвчера в 10:50Показать ещёОценить4KПоделиться