OilCapital.ruЦена газа в Европе превысила уровень $540Цена сентябрьского фьючерса на газ в Европе на бирже ICE Futures на 11:30 мск впервые превысила $546 за тыс. кубометров.OilCapital.ruЦены подскочили на фоне пожара на заводе дочернего предприятия «Газпрома» («Газпром переработка») по подготовке конденсата к транспорту в ЯНАО, который произошел в ночь со среды на четверг.Нефтегазовая вертикальПожар был полностью ликвидирован у утру 6 августа.Деловое.ТВПосле сообщений о пожаре объем прокачки газа по газопроводу «Ямал-Европа» снизился вдвое с 1,9-2,1 млн кубометров газа в час до 1 млн кубометров, но к утру пятницы был частично восстановлен.OilCapital.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВТелеканал RTVIРБКOilCapital.ruТелеканал RTVIМИР 24Экономика сегодняНовые ИзвестияРБКОбщественная служба новостейЦарьградArzuw.NewsРамблерНовый ДеньНациональная служба новостейПрофильИА Красная ВеснаНародные новостиТелеканал 360°A42.RUThe Moscow PostИзвестияПолитРоссияПодробнее о событииЦена на газ в Европе обновила рекорд из-за пожара на заводе «Газпрома»Lenta.ru6 августа в 05:05Авария под Новым Уренгоем взорвала газовый рынок в ЕвропеКоммерсантъвчера в 18:27Авария у «дочки» «Газпрома», побег из ИВС в Подмосковье. Главное за деньРБК6 августа в 13:02Цена на газ в Европе снизилась после обновления рекордаТАСС6 августа в 12:35Последние новости на утро 7 августа 2021: Цена на газ в Европе снизилась после обновления рекордаКомсомольская правдавчера в 00:59Биржевая цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометровРИА Новости6 августа в 05:01Цена газа в Европе достигла $520 за тысячу кубометровИнтерфакс5 августа в 14:27Показать ещёОценить773Поделиться