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Цена газа в Европе превысила уровень $540

Цена сентябрьского фьючерса на газ в Европе на бирже ICE Futures на 11:30 мск впервые превысила $546 за тыс. кубометров.
OilCapital.ru
Цены подскочили на фоне пожара на заводе дочернего предприятия «Газпрома» («Газпром переработка») по подготовке конденсата к транспорту в ЯНАО, который произошел в ночь со среды на четверг.
Нефтегазовая вертикаль
Пожар был полностью ликвидирован у утру 6 августа.
Деловое.ТВ
После сообщений о пожаре объем прокачки газа по газопроводу «Ямал-Европа» снизился вдвое с 1,9-2,1 млн кубометров газа в час до 1 млн кубометров, но к утру пятницы был частично восстановлен.
OilCapital.ru

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