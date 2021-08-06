Будьте в Плюсе

Цена газа в Европе превысила уровень $540

Цена сентябрьского фьючерса на газ в Европе на бирже ICE Futures на 11:30 мск впервые превысила $546 за тыс. кубометров.
OilCapital.ru
В ночь на 5 августа на крупнейшем предприятии "Газпрома" по переработке углеводородного сырья в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар.
РИА Новости
При локализации пожара никто не пострадал, однако работы на объекте пришлось приостановить.
Компания
Из-за пожара прокачка через газопровод «Ямал — Европа» упала вдвое.
Lenta.ru

С чего всё началось

Биржевая цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. К 11:30 мск сентябрьский фьючерс на газ по индексу TTF (самого ликвидного хаба Европы) дорожал до 546,3 доллара за тысячу кубометров.
РИА Новостивчера в 05:01

Подробнее о событии

Последние новости на утро 7 августа 2021: Цена на газ в Европе снизилась после обновления рекорда

Комсомольская правда00:59

Биржевая цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометров

РИА Новостивчера в 05:01

Как авария на заводе «Газпрома» связана с поставками в Европу. Карта

РБК17:00

Цена на газ в Европе снизилась после обновления рекорда

ТАССвчера в 12:35

«Газпром» выиграет главную схватку за «СП-2» благодаря аварии в Новом Уренгое

Экономика сегоднявчера в 11:32

Цена на газ в Европе обновила рекорд из-за пожара на заводе «Газпрома»

Lenta.ruвчера в 05:05

Авария под Новым Уренгоем взорвала газовый рынок в Европе

Коммерсантъ18:27
Интересное

Гиперкар Czinger 21C побил рекорд круга Лагуна Сека

Превзойдя предыдущий рекорд в 1 минуту 27,62 секунды, установленный Рэнди Побстом за рулем McLaren Senna, Czinger 12C проехал по калифорнийской гоночной трассе за 1 минуту 25,44 секунды, что подтверждено GPS, с пилотом Джоэлом Миллером за рулем.
Top Gear Russiaвчера в 06:14

38-летняя Светлана Лобода призналась, что хочет родить своему возлюбленному сына

Светлана Лобода поделилась подробностями своей личной жизни в шоу украинского телеканала Также Лобода рассказала, что старшая дочь в этом году пойдет в американскую школу, которая расположена недалеко от их нового жилища.
Вокруг ТВ00:44