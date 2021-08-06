38-летняя Светлана Лобода призналась, что хочет родить своему возлюбленному сына

Светлана Лобода поделилась подробностями своей личной жизни в шоу украинского телеканала Также Лобода рассказала, что старшая дочь в этом году пойдет в американскую школу, которая расположена недалеко от их нового жилища.