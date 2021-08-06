Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. К 11:30 мск сентябрьский фьючерс на газ по индексу TTF (самого ликвидного хаба Европы) дорожал до 546,3 доллара за тысячу кубометров.
Превзойдя предыдущий рекорд в 1 минуту 27,62 секунды, установленный Рэнди Побстом за рулем McLaren Senna, Czinger 12C проехал по калифорнийской гоночной трассе за 1 минуту 25,44 секунды, что подтверждено GPS, с пилотом Джоэлом Миллером за рулем.
Светлана Лобода поделилась подробностями своей личной жизни в шоу украинского телеканала Также Лобода рассказала, что старшая дочь в этом году пойдет в американскую школу, которая расположена недалеко от их нового жилища.