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Цена газа в Европе растет на 7%

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник колеблется в районе $1 000 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ТАСС
Показатель превысил $900 в последний час торгов.
Коммерсантъ
Общий рост стоимости газа в течение дня составляет около 7%.
ТАСС
Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе, возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.
ТАСС

Подробнее о событии

Стоимость газа в Европе растет на 7%, достигая $1000 за тысячу кубометров
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