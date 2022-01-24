Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе, возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.
Пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ в понедельник.
Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник падает на 4,37%, до 3 289,04 пункта, долларовый индекс РТС в ходе торгов снизился на 5,38%, до 1 326,42 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:29 мск.