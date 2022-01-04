КоммерсантъЦена газа в Европе снова превысила $1000 за 1 тыс. кубометровБиржевая цена на газ в Европе поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.КоммерсантъСтоимость газа коррекционно снижается после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара.РИА Новости31 декабря котировки опустились ниже отметки в 800 долларов впервые с 10 ноября.РИА НовостиПомимо коррекции, снижение цен может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.ПРАЙМЧитать далееСвернутьИнфоросИнфоросПрофильТелеканал 360°Экономика сегодняРБКЦентральная Служба НовостейRT на русскомВечерняя МоскваГазета.RuРадио 1Национальная служба новостейКомсомольская правдаИзвестияРамблерREGNUMНовый ДеньНТВПодробнее о событииСтоимость газа в Европе снова превысила 1000 долларовАргументы и Факты03:39Цены на газ в Европе снова превысили $1000 за тысячу кубометровПрофиль04:03Цены на газ в Европе достигли отметки $1000RT на русском02:50Цена газа в Европе снова превысила $1000 за 1 тыс. кубометровКоммерсантъ02:52Цена фьючерсов на газ в Европе после падения накануне вновь выросла до $1028,2 за тысячу кубометровПРАЙМ02:35Цены на газ в Европе вновь превысили 1000 долларовМосковский Комсомолец02:50Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометровРИА Новостивчера в 03:45Показать ещёОценить657Поделиться