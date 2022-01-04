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Цена газа в Европе снова превысила $1000 за 1 тыс. кубометров

Биржевая цена на газ в Европе поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Коммерсантъ
Стоимость газа коррекционно снижается после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара.
РИА Новости
31 декабря котировки опустились ниже отметки в 800 долларов впервые с 10 ноября.
РИА Новости
Помимо коррекции, снижение цен может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.
ПРАЙМ

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Стоимость газа в Европе снова превысила 1000 долларов
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Цены на газ в Европе снова превысили $1000 за тысячу кубометров
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Цены на газ в Европе достигли отметки $1000
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Цена газа в Европе снова превысила $1000 за 1 тыс. кубометров
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Цена фьючерсов на газ в Европе после падения накануне вновь выросла до $1028,2 за тысячу кубометров
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Цены на газ в Европе вновь превысили 1000 долларов
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Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров
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